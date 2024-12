Ryanair reliera Paris-Beauvais et Essaouira à partir de mars 2025

La compagnie Ryanair poursuit son expansion au départ de Paris-Beauvais en annonçant une nouvelle liaison vers Essaouira, sur la côte atlantique marocaine. À compter du 31 mars 2025, deux vols hebdomadaires, programmés les lundis et vendredis, permettront aux voyageurs d’effectuer des séjours aussi bien courts que longs.

Cette nouvelle destination s’inscrit dans la stratégie de Ryanair visant à renforcer les connexions entre la France et le Maroc. Pour l’été 2025, la compagnie propose déjà des vols au départ de Paris-Beauvais vers Marrakech, Fès et Agadir. L’ajout d’Essaouira enrichit l’offre en mettant à l’honneur une ville moins fréquentée par le tourisme de masse, mais riche en attraits culturels et naturels.

Les passagers de Ryanair utiliseront les terminaux 1 et 2 de l’aéroport selon leur destination. Pour rejoindre Paris-Beauvais, des navettes assurent une liaison directe depuis la Porte Maillot à Paris en environ 1h15. Les voyageurs en voiture peuvent profiter des parkings de l’aéroport, avec des tarifs préférentiels disponibles en réservant en ligne.

Située à 17 kilomètres de son aéroport, Essaouira est accessible en taxi collectif ou individuel, avec un trajet d’environ 20 minutes.

La médina, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, séduit par ses ruelles pittoresques convergeant vers le port, où les barques bleues s’alignent sur les quais. Les remparts du XVIIIe siècle offrent une vue imprenable sur l’océan, tandis que les ateliers d’artisans révèlent le savoir-faire local dans le travail du bois de thuya.

Au nord et au sud de la ville, de longues plages attirent les amateurs de sports nautiques grâce à un vent constant propice au surf, au windsurf et au kitesurf. La plage principale, protégée par l’île de Mogador, invite à la baignade et à la détente.