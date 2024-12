L’Espagne salue les efforts du roi du Maroc pour la stabilité régionale

L’Espagne accorde une grande reconnaissance aux initiatives de du roi Mohammed VI en faveur du développement du Maroc et de la stabilité régionale, a déclaré Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol et secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), ce samedi à Rabat.

S’exprimant lors du congrès de l’Internationale socialiste, M. Sanchez a souligné l’excellence des relations bilatérales entre le Maroc et l’Espagne, qu’il a décrits comme «deux pays frères et voisins partageant des projets communs et une vision convergente face aux défis globaux».

«Ces relations de coopération, de fraternité et d’amitié sont essentielles pour répondre efficacement et équitablement aux aspirations de nos deux sociétés», a-t-il déclaré.

Concernant les liens entre le Maroc et l’Union européenne, le chef de l’Exécutif espagnol a affirmé que l’Espagne reste une porte d’entrée privilégiée pour le Royaume au sein du projet européen. Il a rappelé que Madrid soutient fermement un partenariat stratégique entre Rabat et Bruxelles, fondé sur un modèle gagnant-gagnant.

M. Sanchez a également mis en avant le rôle crucial des partis socialistes face aux défis contemporains. Il a plaidé pour une vision sociétale inclusive et tolérante envers la diversité, en dénonçant la montée des discours réactionnaires dans les sociétés actuelles.

«Il est impératif d’élaborer des stratégies dépassant les frontières nationales et de renforcer les liens de fraternité entre gouvernements et partis progressistes», a-t-il affirmé, en sa qualité de président du congrès de l’Internationale socialiste.

Le congrès, organisé à Rabat sur deux jours sous le thème «Solutions progressistes pour un monde en mutation», réunit des représentants de partis sociaux-démocrates, socialistes et travaillistes membres de l’organisation.

Les discussions portent sur des thèmes variés, notamment «la radicalisation, la paix et la sécurité des personnes», «le pacte pour l’avenir comme outil d’un nouvel internationalisme» et «l’impact socioéconomique des changements climatiques et des catastrophes naturelles».