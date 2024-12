Diaspo #368 : Noura Essouissate Brauckmann, voix des immigrés face à l’extrême droite en Allemagne

Née à Agadir en avril 1980, Noura essouissate Brauckmann a passé son enfance entre plusieurs villes marocaines. Son père travaillant dans le secteur du tourisme, elle a ainsi vécu entre Marrakech, Tanger et Agadir, ce qui a déjà façonné son état d’esprit orienté vers une conception multiculturelle de la vie quotidienne.

Après ses 18 ans, l’un de ses oncles lui propose d’apprendre l’allemand et de le rejoindre en Allemagne. En 2000, elle quitte le Maroc pour Münster. Mais sa nouvelle vie en expatriation n’a pas été des plus simple, vu la barrière linguistique et les différences culturelles. Pour autant, elle a su compter sur sa passion et sa détermination afin de surmonter tous les obstacles. Elle rejoint notamment des associations d’aide à l’intégration.

En six ans de vie en Allemagne, Noura Essouissate Brauckmann a ouvert un restaurant appelé Marrakech. Adresse incontournable pour les amateurs de spécialités marocaines et libanaises, l’enseigne est devenue un véritable pont culturel avec le pays natal.

Malgré le succès de son projet, Noura a décidé d’y mettre fin en 2009, pour se consacrer à sa première vocation qu’est l’action communautaire. Elle contribue ainsi à soutenir les étudiants marocains venus en Allemagne, en hébergeant même certains d’entre eux et en leur fournissant l’accompagnement nécessaire à leur installation.

En 2012, ses efforts ont abouti à la création de l’association Afak pour la culture et la coopération sociale, en partenariat avec des représentants des communautés arabes et non arabes. L’objectif est de promouvoir les droits des immigrés et de soutenir la coexistence.

En 2015, l’organisation a joué un rôle important en Allemagne, dans le contexte migratoire de cette période-là. «Avec les arrivées en provenance de Syrie, l’association a joué un rôle majeur pour aider les autorités à gérer l’accueil des réfugiés et à résoudre leurs problèmes, puisque nous sommes arabophones et que nous parlons la langue des ressortissants venus par milliers», nous a-t-elle déclaré.

L’association a ainsi fourni des services complets, notamment de traduction et d’accompagnement, ce qui en fait un partenaire clé des efforts locaux.

Une entrée dans la vie politique

Grâce à son travail associatif, Noura est devenue une personnalité bien connue dans la ville de Münster. En 2020, son entourage l’encourage à se présenter aux élections du Conseil d’intégration et de migration.

«Ces conseils représentent les immigrés au niveau municipal et sont élus par les immigrés eux-mêmes, le jour des élections du conseil municipal, tous les cinq ans», nous explique-t-elle. Ces instances ont vocation à «représenter les intérêts des immigrés au sein des conseils des villes et participent à la définition des politiques migratoires sur plan territorial, en fournissant des conseils et des proposition ; ils jouent également un rôle important dans le soutien de la coexistence et la résolution des questions liées à ce sujet».

«Les élections se sont bien déroulées, nous avons présenté une liste indépendante et avons remporté quatre sièges, dont le mien. Je suis maintenant membre du conseil, en tant que députée à l’Autorité de la culture. Je suis également membre de l’Autorité pour l’égalité.» Noura Essouissate Brauckmann

Noura considère ces instances représentatives comme une plateforme permettant aux communautés de faire entendre leur voix. Avec de nombreux autres acteurs, elle mène aujourd’hui une campagne contre l’extrême droite en Allemagne.

«Parallèlement à l’organisation par le parti Alternative pour l’Allemagne [droite populiste, ndlr] de son congrès annuel dans la ville, nous organisons des manifestations qui rassemblent nombre de personnes», nous dit-elle. A chaque fois, «les participants se comptent par milliers, en signe de protestation contre le projet politique et sociétal» de l’extrême droite. Cette mobilisation a poussé la formation à prévoir ses activités de l’année prochaine une autre ville, fait savoir Noura Essouissate Brauckmann.

«Compte tenu des allégations sur la popularité grandissante de ce parti, nous travaillons à confronter ses idées et à montrer leur dangerosité pour la cohésion sociale. Parmi nos récentes actions, nous avons répondu aux déclarations des membres de cette formation qui ont insulté la communauté marocaine.» Noura Essouissate Brauckmann

Pour Noura, une grande partie de ce qu’elle arrive à réaliser se concrétise grâce au soutien des plus proches, à commencer par son mari allemand, qu’elle trouve toujours à ses côtés.

N’oubliant jamais la mère patrie, Noura conserve par ailleurs des liens forts avec le Maroc. Elle s’y rend dès que l’occasion se présente, s’activant notamment à le servir depuis son poste actuel et en tant que membre de l’Académie des femmes marocaines à l’étranger, qui regroupe de nombreuses concitoyennes de différents pays.

En effet, cette instance compte d’«éminentes personnalités marocaines actives dans des domaines divers, intégrées au Maroc et à l’étranger». «Nous essayons de défendre les cause nationales et nous travaillons également à faire entendre la voix des Marocains à l’étranger auprès des autorités compétentes, tout en renforçant leur présence dans les projets de développement à caractère culturel, linguistique, religieux et d’investissement dans le pays», nous explique Noura Essouissate Brauckmann.

L’année dernière, Noura Essouissate Brauckmann a créé l’association Ibdaa Femmes, avec des femmes de différents pays, pour soutenir leurs talents créatifs dans tous les domaines. Par sa présence dans la vie publique, Noura prouve que l’action associative et politique peuvent aller de pair, pour créer un impact social positif.