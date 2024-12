Maroc : Les femmes plus nombreuses que les hommes à maîtriser les langues

Au Maroc, les femmes sont plus enclines à l’apprentissage des langues que les hommes. Dévoilées dans le cadre du recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2024, les données du Haut-Commissariat au Plan (HCP) confirment cette tendance. En chiffres, 21,3% de la population alphabétisée âgée de 10 ans et plus, sachant lire et écrire dans les trois langues, est constituée des femmes et des filles, contre 18,4% pour les hommes et les garçons.

Les alphabétisées âgées de 10 ans et plus et maîtrisant les trois langues dominent surtout les zones urbaines, avec 25,3% contre 23,2% pour les hommes. Dans les zones rurales, cette part globale est de 9,3%, avec 10,7% chez les femmes et 8,3% chez les hommes.

Les femmes prennent les devants, en milieu urbain comme rural

Par région, les femmes continuent d’exceller dans les plus grandes zones urbaines. En effet, elles sont plus nombreuses à savoir lire et écrire l’arabe, le français et l’anglais, dans des villes comme Casablanca et Rabat.

Dans la région de Casablanca-Settat, plus de 7 millions d’habitants, 24,6% de la population alphabétisée âgée de 10 ans et plus qui parle les trois langues sont des femmes, les hommes représentant 21,9%. Une tendance similaire est observée à Rabat-Salé-Kénitra, qui se classe au deuxième (23%), avec 24,6% pour les femmes et 21,6% pour les hommes.

Cette tendance est constante dans d’autres régions, comme Souss-Massa (23,2% pour les femmes contre 20,4% pour les hommes), Guelmim-Oued Noun (21,2% contre 19,6%), Laâyoune-Sakia El Hamra (19,9% contre 17,5%) et Marrakech-Safi (19,9% contre 17,5%).

Malgré leur capacité à lire et à écrire en arabe, en français et en anglais, les femmes restent moins instruites que les hommes, selon les données du HCP. En effet, la population féminine du pays n’ayant qu’un niveau d’éducation primaire représente 25%, contre 28,7% pour les hommes.

Les femmes ayant un niveau d’éducation secondaire (collège) représentent 14,4%, contre 19,8% pour les hommes. La même tendance est observée au niveau du secondaire, avec 11,1% pour les femmes et 13,2% pour les hommes. Concernant l’enseignement supérieur, les hommes sont légèrement plus nombreux, avec 10,4% contre 10,1%.

Selon les données, 99,2% de la population alphabétisée du Maroc âgée de 10 ans et plus sait lire et écrire en arabe, 57,7% en français et seulement 20,5% en anglais. La maîtrise du français et de l’anglais est plus élevée dans les zones urbaines, avec respectivement 64,3% et 25,2% de la population alphabétisée âgée de 10 ans et plus, contre 42,1% et 9,6 % dans les zones rurales.