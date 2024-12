Essaouira : Une convention de 2,3 MMDH pour relancer la station Mogador signée sous la présidence de M. Akhannouch

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé jeudi à Essaouira la signature d’une convention pour le développement de la station touristique Mogador. En présence d’André Azoulay, Conseiller du Roi Mohammed VI, cet accord engage un investissement de 2,3 milliards de dirhams pour renforcer le tourisme comme levier de développement socio-économique, conformément aux Hautes Orientations Royales.

Ce projet ambitieux associe un consortium d’investisseurs renommés du Moyen-Orient, incluant Naguib Sawiris, Hussain Al Nowais et Hossam El Shaer, qui se sont engagés à financer 50 % des investissements d’ici 2030, selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

La station Mogador prévoit d’augmenter la capacité d’hébergement de 3 700 lits, soit une hausse de 35 % par rapport à l’offre actuelle de la ville. Elle ambitionne également de générer 20 000 emplois directs et indirects. Parmi les infrastructures envisagées figurent l’extension de l’hôtel Sofitel Mogador, la création de trois hôtels en bord de mer, d’un Club Med, d’un Beach Club, d’un village de loisirs et d’un terrain de golf, renforçant ainsi l’attractivité d’Essaouira sur le plan culturel et sportif.

Lors de son intervention, Aziz Akhannouch a souligné l’importance de ce projet pour positionner le Maroc comme une destination touristique de premier plan. Il a rappelé l’appel du Souverain à valoriser la façade atlantique du Royaume en tant qu’espace de rayonnement économique, continental et international.

Le Chef du gouvernement a également réaffirmé l’engagement de l’exécutif à encourager les investissements dans le tourisme et d’autres secteurs stratégiques, mettant en avant les mécanismes mis à disposition des investisseurs pour concrétiser leurs projets.

Cette initiative, inscrite dans une vision globale de développement, s’appuie sur la diversité culturelle et le patrimoine universel d’Essaouira, tout en stimulant l’économie locale et nationale.

La cérémonie a réuni des responsables de premier plan, dont les ministres Nadia Fettah, Fatim Zahra Ammor et Karim Zidane, le gouverneur d’Essaouira Adil El Maliki, ainsi que plusieurs personnalités des secteurs public, privé et bancaire.