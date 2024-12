Maroc – Allemagne : Convention de 1,044 MMDH pour l’appui aux politiques climatiques

Le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des finances, chargé du budget, Fouzi Lekjaa, et le responsable régional du secteur de l’eau pour l’Afrique du Nord à la Banque allemande de développement (KfW), Jan Schilling, ont signé, jeudi à Rabat, une convention de 100 millions d’euros (près de 1,044 MMDH) pour le financement du programme d’appui aux politiques climatiques au Maroc.

Ce programme vise à soutenir les mesures liées à la résilience du Maroc face au changement climatique et à la transition vers une économie à faible émission de carbone. S’exprimant à cette occasion, Fouzi Lekjaa a mis en avant la qualité de la coopération maroco-allemande, en particulier à travers la KfW, pour répondre aux enjeux du changement climatique et accompagner la transition écologique. Il a également insisté sur l’importance croissante de la résilience climatique dans les logiques budgétaire et économique, rappelant la priorité accordée par Rabat à la recherche d’une économie verte et à l’intensification des actions à l’avenir.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari, a salué la collaboration fructueuse entre le Maroc et l’Allemagne, notamment dans le domaine de l’agriculture, estimant que cette signature est le reflet d’une coopération exemplaire. De son côté, le ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka, a souligné la nécessité de la lutte contre le changement climatique, notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau, avec un accent particulier sur le dessalement et l’économie de l’eau.