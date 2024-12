Air Arabia lance une liaison directe entre Fès et Milan-Bergame

Air Arabia, leader du transport aérien low-cost au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, inaugure une nouvelle liaison entre Fès et Milan-Bergame à compter du 18 décembre. Après Casablanca, Fès devient la deuxième ville marocaine connectée à cette destination italienne par la compagnie.

La cérémonie d’inauguration, organisée à l’aéroport de Fès-Saïs, a précédé le vol inaugural accueilli à Milan par une traditionnelle salutation au jet d’eau. Cette nouvelle ligne, opérée deux fois par semaine (mercredi et dimanche), favorise les échanges touristiques et économiques entre ces deux villes.

Fès, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, séduit par sa médina, ses souks et l’université Al Quaraouiyine, tandis que Bergame, avec sa Città Alta fortifiée et ses trésors architecturaux, attire les passionnés d’histoire et de culture.