Maroc : Un taux de croissance démographique et une fécondité en baisse (RGPH)

Au fil des années, le rythme de la croissance démographique au Maroc a connu une baisse, due au recul de la fécondité. En 2024, l’indice synthétique de fécondité est ainsi de 1,97 enfant par femme, contre 2,2 en 2014 et 2,5 en 2004, selon les résultats du dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH).

Présentées lors d’une conférence de presse, mardi au Haut-Commissariat au Plan (HCP), ces données détaillées montrent que la tendance concerne les femmes autant dans les zones urbaines (1,77 enfant en 2024 contre 2,01 en 2014) que rurales (2,37 contre 2,55).

En conséquence de ces changements, la structure démographique connaît un vieillissement accéléré, note le HCP. En effet, les jeunes de moins de 15 ans sont passés de 28,2% en 2014 à 26,5% en 2024. De même, la population en âge d’activité suit la même tendance, passant de 62,4% à 59,7% sur la même période.

Inversement, la part des personnes âgées de 60 ans et plus est en hausse, passant de 9,4% en 2014 à 13,8% en 2024. Selon la même source, la population de 60 ans et plus constitue 5 millions de personnes en 2024, contre 3,2 millions en 2014, soit une évolution annuelle de 4,6%. Ce taux reste supérieur à l’évolution de l’ensemble de la population (0,85%), fait savoir le HCP.

Par ailleurs, le taux d’accroissement annuel moyen est de 0,85%, en baisse par rapport à 1,25% (entre 2004 et 2014). Selon le HCP, cette tendance est portée surtout par la population urbaine (23,11 millions en 2024 contre 20,43 millions en 2014), qui a connu un taux annuel d’évolution de 1,24%.

De ce fait, la progression de la population rurale reste modeste, passant de 13,42 millions à 13,72 millions, avec un taux annuel de 0,22%.

Dans ce contexte, le taux d’urbanisation dans le pays a atteint 62,8% en 2024, contre 60,4% en 2014.

Globalement, la population du Maroc atteint 36 828 330 habitants au 1er septembre 2024, soit une hausse de 2 980 088 personnes depuis 2014.