UE : Les nouveaux commissaires se relaient pour couvrir d’éloges le Maroc

Les nouveaux responsables de la Commission européenne, qui assument leurs fonctions depuis le 1er décembre, se relaient pour couvrir d’éloges le Maroc. Après les propos de la cheffe de la diplomatie de l’UE, c’est au tour de la commissaire chargée de la Méditerranée, Dubravka Šuica, de s’inscrire dans la même ligne.

À l’issue d’un échange téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, elle a souligné sur la plateforme X que «le Maroc est un partenaire clé et fiable pour l'UE, en Méditerranée et au-delà en Afrique». La Croate a qualifié ses entretiens de ce mardi 17 décembre avec Nasser Bourita d’«enrichissants». «Nous avons abordé les moyens par lesquels nous pouvons renforcer conjointement notre partenariat UE-Maroc dans tous les domaines, contribuant ainsi à la croissance et à la prospérité mutuelles.»

Mme Šuica avait annoncé, le 5 novembre lors de l’examen par les eurodéputés de sa candidature au poste de commissaire chargée de la Méditerranée, son projet de proposer au royaume de conclure un accord avec l’Union européenne portant sur la lutte contre l’immigration irrégulière. «Nous avons de bonnes relations avec le Maroc. Le Maroc peut nous aider et nous pouvons l’aider.»

Pour rappel, l’UE a déjà conclu des partenariats dans la lutte contre l’immigration irrégulière avec la Tunisie et l’Égypte, respectivement en juin 2023 et mars 2024, en échange d’aides financières : 900 millions d'euros destinés à Tunis et 7,4 milliards d'euros pour Le Caire.