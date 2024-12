Maroc : Le chômage grimpe à 21,3% en 2024, contre 16,2% en 2014 (RGPH)

De 2014 et 2024, le taux de chômage est passé de 16,2% à 21,3%. Suivant la même tendance dans les villes aussi bien que dans le milieu rural, c’est surtout dans ce dernier qu’il a connu un rythme effréné. Ainsi, la proportion des sans-emploi dans le milieu urbain est passée de 19,3% à 21,2% en dix ans, tandis qu’elle a évolué de 10,5% à 21,4% dans les campagnes, selon les données détaillées du dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH).

Exposés lors d’une conférence de presse par le Haut-commissariat au plan (HCP), ce mardi à Rabat, les chiffres montrent que les femmes restent particulièrement touchées (25,9% en 2024 ; 29,6% en 2014) par rapport aux hommes (20,1% en 2024 ; 12,4% en 2014). Par régions, le chômage est plus important à Guelmim-Oued Noun (31,5%), suivie de l’Oriental (30,4%), de Béni Mellal-Khénifra (26,8%), de Laâyoune-Sakia Hamra (26,6%) et de Fès-Meknès (23,3%).

Cette proportion est moins élevée à Dakhla-Oued Ed-Dahab (10,6%), Casablanca-Settat (18,8%), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (19,6%), Souss-Massa (19,7%) et Rabat-Salé-Kénitra (19,8%). En présentation des chiffres, le haut-commissaire au plan, Chakib Benmoussa, a par ailleurs indiqué que 41,6% des personnes âgées de 15 et plus exerçaient une activité économique, contre 47,6% en 2014.

Par la même occasion, il a souligné que 69,8% de la population bénéficie d’une couverture médicale, bien que les disparités régionales persistent. Le taux d’analphabétisme a quant à lui été réduit à 24,8%.

Les données montrent aussi que l’indice synthétique de fécondité est de 1,97 enfant par femme (2024), en-deçà du seuil de remplacement des générations (2,1). La part des enfants et des personnes en âge d’activité est ainsi en diminution, parallèlement à une hausse de la proportion des seniors.

Au 1er septembre 2024, la population légale au Maroc s’est élevée à «36,8 millions d’habitants, avec un taux d’accroissement annuel moyen de 0,85% entre 2014 et 2024», tandis que l’urbanisation est désormais à 62,8%, a fait savoir Chakib Benmoussa.