Bank Al Maghrib réduit son taux directeur à 2,5 %

Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé ce mardi une réduction de son taux directeur de 25 points de base, le ramenant à 2,5 %. Cette décision, prise lors de la quatrième réunion trimestrielle de 2024 de son Conseil, reflète une inflation stabilisée à des niveaux conformes aux objectifs de la Banque et une conjoncture internationale incertaine. BAM assure suivre de près les évolutions économiques pour ajuster sa politique monétaire.

Depuis la baisse précédente de juin, les taux débiteurs ont diminué de 22 points de base, affectant principalement les entreprises, tandis que ceux des particuliers sont restés stables. La Banque a aussi analysé les perspectives économiques et budgétaires, notamment celles liées à la Loi de Finances 2025, prévoyant une consolidation des équilibres macroéconomiques.

Les projections indiquent une croissance économique de 2,6 % en 2024, après 3,4 % en 2023, soutenue par des activités non agricoles en progression. L’inflation, en baisse depuis 2023 alors à 6,1 %, atteindrait 1 % cette année avant de se stabiliser à 2,4 % en 2025 et 1,8 % en 2026. Sur le plan extérieur, les exportations, dopées par le secteur automobile et le phosphate, devraient croître, tandis que les importations suivront un rythme modéré, influencées par une baisse des prix de l’énergie.

Les transferts des Marocains résidant à l’étranger et les recettes touristiques continuent de progresser, soutenant une réduction du déficit courant à environ 1 % du PIB. Les investissements directs étrangers devraient également augmenter, portant les réserves de change de BAM à 400,2 milliards de dirhams d’ici 2026.

Côté finances publiques, les recettes fiscales ont progressé de 13,6 % sur les dix premiers mois de 2024, permettant une réduction progressive du déficit budgétaire, attendu à 4,5 % du PIB cette année, puis à 3,9 % en 2026. Enfin, le Conseil a validé les orientations stratégiques pour 2025, notamment en matière de gestion des réserves de change et d’audit interne, et arrêté les dates de ses prochaines réunions.