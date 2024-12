Maroc – UE : Un nouvel accord migratoire en négociation

Le Maroc est près d’entamer des négociations avec l’Union européenne pour un nouvel accord de partenariat de plusieurs milliards d’euros, axé sur la gestion des migrations et la coopération stratégique, sur la base des cadres existants entre Rabat et Bruxelles. L’objectif est de renforcer le rôle du royaume dans les mobilités vers l’Europe. Dans ce sens, la commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Šuica, estime que le pays du sud est le «partenaire le plus important», selon le Financial Times.

Les données de la Commission européenne indiquent que la coopération antérieure entre le Maroc et l’UE a impliqué un financement substantiel, Bruxelles ayant accordé à Rabat plus de 2,1 milliards d’euros entre 2014 et 2022 pour des initiatives liées à la migration. Le nouveau cadre devrait correspondre à la dimension du récent accord de 7,4 milliards d’euros entre l’UE et l’Egypte, englobant des domaines plus vastes, notamment des projets commerciaux et énergétiques.

Ces négociations interviennent dans un contexte marqué par les récents développements concernant les provinces du sud du Maroc, après la décision de la Cour européenne de justice sur l’accord de pêche et d’agriculture. Selon Šuica, l’impact de ce verdict est en cours d’évaluation.

En attendant, cet accord s’ajoute à une série de partenariats européens visant à gérer les migrations par la coopération avec les pays voisins. En 2023, l’UE a scellé un accord de 255 millions d’euros avec la Tunisie en la matière.