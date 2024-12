Le Maroc et l’Iran élargissent leurs consultations aux diplomates

Le Maroc et l'Iran poursuivent leurs consultations initiées en novembre dernier à Rabat. Après des réunions au niveau des services de sécurité, tenues au royaume, en Iran et aux Émirats arabes unis, le rapprochement entre les deux pays a franchi un nouveau cap. On apprend que Rabat et Téhéran ont intégré les diplomates dans le processus de négociations. Des membres de la mission permanente du Maroc auprès des Nations unies ont rencontré leurs homologues iraniens, à New York.

Sur la question du Sahara occidental, l'Iran pourrait assouplir sa position vers plus de neutralité. Pour rappel, le régime iranien reconnait la «RASD» depuis 1980.

Un acte immédiatement suivi par l'annonce du royaume de rompre, pour la première fois, ses relations diplomatiques avec l'Iran. Rabat avait pris la même décision en mars 2009, pour défendre la souveraineté territoriale du Bahreïn, et en mai 2018 en raison du soutien militaire iranien au Polisario, à travers l'organisation libanaise chiite Hezbollah.