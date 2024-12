L’IPO de CMGP group démarre sur les chapeaux de roues (+9,98%)

L’introduction en Bourse (IPO) de CMGP Group a enregistré des chiffres impressionnants, avec une souscription 37 fois supérieure au montant initialement proposé. Pas moins de 33 771 souscripteurs ont participé, générant une demande totale de 40,69 milliards de dirhams (MMDH), alors que l'offre n'était que de 1,1 MMDH. Il s’agit de la troisième plus grande IPO de l’histoire de la Bourse de Casablanca, selon son directeur général, Tarik Senhaji.

Au total, plus de 203 millions d’actions ont été demandées, mais le taux de satisfaction global s’est limité à 2,7 %. La majorité des investisseurs institutionnels (92,83 %) sont marocains, tandis que les étrangers en représentent 7,17 %, confirmant un intérêt croissant du marché casablancais à l'international. Parmi les investisseurs individuels, les Marocains dominent également avec 98,72 % des souscriptions.

La répartition géographique montre une forte concentration dans la région Casablanca-Settat, qui regroupe 74,7 % des actions via 20 042 souscripteurs. Les régions Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès et Souss-Massa suivent avec respectivement 12,2 %, 3,99 % et 2,66 % des souscriptions. Par tranche d’âge, 42 % des souscripteurs ont entre 35 et 60 ans, tandis que 25 % sont des mineurs.

Avec une capitalisation boursière de 3,4 MMDH, CMGP Group se hisse à la 34ᵉ position parmi les 70 sociétés cotées à la Bourse de Casablanca. La société rejoint le Groupe 1, réservé aux acteurs majeurs du marché.

Selon son PDG, Youssef Moamah, cette IPO représente un tournant décisif pour l’entreprise, marquant son ambition de se diversifier et de renforcer son modèle en vue de répondre aux enjeux environnementaux et économiques du secteur agricole, clé pour l’économie marocaine.

Dès le premier jour de cotation, l'action CMGP Group a connu une forte demande, l'action a terminé la journée à 219,95 DH (+9,98%).