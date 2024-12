Samsung MENA annonce Achraf Hakimi comme nouvel ambassadeur de Galaxy

Achraf Hakimi, latéral international marocain et l’un des meilleurs joueurs au monde, devient le nouvel ambassadeur de la marque Galaxy pour Samsung Moyen-Orient et Afrique du Nord. Ce partenariat met en lumière le parcours exceptionnel du footballeur, notamment ses performances marquantes lors de la Coupe du Monde 2022 et sa médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2024, ainsi que son engagement en dehors des terrains à travers la Fondation Achraf Hakimi, dédiée à l’autonomisation des jeunes et à l’innovation sociale.

Reconnu pour son talent, son style et sa personnalité inspirante, Hakimi incarne les valeurs de persévérance, de solidarité et d’expression de soi. Ces qualités, qui l’ont propulsé au sommet du football mondial, trouvent un écho dans la vision de Samsung de repousser les limites grâce à la technologie. Ce partenariat, accompagné de la campagne «The Next Big Thing Is You», vise à inspirer les jeunes de la région à poursuivre leurs rêves et à se dépasser.

Hakimi s’est déclaré honoré de rejoindre la «famille Galaxy» et espère, à travers cette collaboration, encourager chacun à embrasser son propre parcours et à se surpasser. Cette association souligne une fois de plus son rôle d’icône mondiale, non seulement en tant qu’athlète mais aussi comme modèle d’engagement et d’innovation.