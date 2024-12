Le Maroc importe de la viande espagnole

Le Maroc se tourne vers l'Espagne pour approvisionner son marché en viande rouge. Une délégation marocaine a conclu des accords avec sept entreprises espagnoles du secteur, indique la Razon, ce dimanche 15 décembre. «Deux camions de 20 tonnes de ce produit ont déjà pris la direction du Maroc. Le prix au marché de gros se situera entre 70 et 80 dirhams», souligne la même source.

Le recours aux importations de viande a été au menu des entretiens, le 25 octobre à Rabat, entre le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Ahmed Bouari, et son homologue espagnol, Luis Planas. Après cette réunion, une délégation des producteurs ibériques s'est rendue, du 11 au 13 novembre, à Casablanca, Rabat et Tanger «pour renforcer les relations commerciales entre les deux pays dans le secteur de la viande».

«Au cours des réunions, les opportunités de croissance des entreprises espagnoles au Maroc ont été analysées, favorisant les relations directes avec les principaux acteurs de l'industrie locale de la viande», s'est félicitée l'association espagnole des professionnels de ce secteur.

Le gouvernement marocain a décidé d'augmenter le quota des bovins et ovins concernés par la suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le portant de 120 000 à 150 000 têtes. Une mesure entrée en vigueur le 19 octobre dernier.