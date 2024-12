Sahel : Après le Mali, l’OCP jette l’ancre au Niger

L'OCP poursuit son expansion au Sahel. Le groupe marocain a signé «un protocole d'accord stratégique avec le Gouvernement du Niger sous l'égide de la Banque Mondiale», annonce samedi sa filiale, OCP Africa.

Ce partenariat permet la «cartographie des sols ; la mise en place de modèles de fertilisation avancés ; l’ouverture de centres de services agricoles pour offrir aux agriculteurs un support holistique ; la facilitation de l’accès des petits exploitants agricoles à des engrais personnalisés, adaptés aux spécificités locales et le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs locaux en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique, ainsi que la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans l’agri-tech», explique la même source.

Cet accord a été conclu au lendemain d'une table ronde organisée par la Banque Mondiale au Niger, réunissant les bailleurs de fonds, les acteurs du développement, le secteur privé et OCP Africa.

En octobre dernier, OCP Africa a signé un accord similaire avec le gouvernement malien. Comme pour Bamako, Niamey a adhéré à l’initiative lancée le 6 novembre 2023 par le roi Mohammed VI visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

Ce partenariat agricole avec le Niger intervient trois jours après l’inauguration à Niamey de la centrale électrique «Sa Majesté le Roi Mohammed VI», offerte par le Maroc.