Communication de crise chez Unimer, après la descente de la police pour une affaire de drogue

Vendredi, lors de notre révélation du nom de l’entreprise à qui appartient l’usine sur la route de Jorf El Youdi, à Safi, qui a été la cible d’une descente des services de police, nos questions auprès d'Unimer sont restées sans réponse. Samedi soir, 24 heures après la publication de notre article, le groupe leader des produits de la mer au Maroc a communiqué pour tenter de faire du «damage control» avant l’ouverture de la Bourse de Casablanca, où la société est cotée depuis 2001.

«À la suite de la saisie par les douanes au port de Casablanca d’une cargaison de chira (3,6 tonnes, ndlr) dissimulée dans un conteneur de farine de poisson expédié par la société Unimer Proteins, filiale du Groupe Unimer, une enquête est actuellement menée par les autorités compétentes afin de déterminer les circonstances liées à cette saisie et les personnes impliquées dans cette affaire», annonce l’entreprise, samedi soir.

Infographie avec les principaux clients Unimer dans le monde / Unimer

Afin de réduire la gravité de cette affaire de trafic de drogue, la filiale du holding Sanam appartenant à la famille Alj, le communiqué de presse rappelle l’important volume de conteneurs et camions qu’elle envoie vers l’international.

«Le groupe Unimer, acteur majeur du secteur halieutique marocain, exporte depuis plusieurs décennies plus de 1 500 conteneurs et camions par an via ses 16 filiales industrielles, notamment vers ses partenaires historiques internationaux. Ces exportations sont réalisées dans le strict respect des procédures réglementaires et n’ont jamais enregistré d’incident similaire.»