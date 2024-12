«France, terre d’immigration», un ouvrage sur XIII siècles d’Histoire avec l’Afrique du Nord

«France, terre d’immigration – treize siècles d’histoire partagée entre France et Maghreb» est le nouvel ouvrage collectif paru récemment aux éditions Philippe Rey, qui analyse les relations multi centenaires entre l’Hexagone et les populations d’Afrique du Nord, de l’Egypte et de tout l’Orient. Sous la direction de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Yvan Gastaut et Naïma Yahi, l’opus met en lumière «les liens souvent méconnus mais profonds avec cette aire culturelle étendue».

Préfacé par l’autrice franco-marocaine Leïla Slimani et postfacé par l’historien français Benjamin Stora, ce livre constitue en effet une source d’informations exhaustives. Il couvre la période du VIIIe siècle aux années 2020, pour mieux éclairer sur l’évolution des relations entre la France et le pourtour de la Méditerranée, particulièrement la rive sud, entre conflits, guerre et paix.

A cet effet, l’ouvrage met en avant les échanges renforcés au fils de l’histoire et la culture, où la question de la mobilité s’est déjà posée. Avec des migrations intensifiées depuis le Maroc, l’Algérie et à la Tunisie, la France a connu des contributions notables à l’aube du XIXe siècle, façonnant ainsi les conceptions sur la diversité dans le pays d’accueil, sur fond d’évolutions politiques, économiques et littéraires majeures ayant marqué cette période.

Dans ce sens, le livre collectif renseigne également la manière dont ces différentes générations migratoires ont façonné l’identité française. A cet effet, il reprend une version augmentée et mise à jour d’une partie des textes de «La France arabo-orientale» (éd. La Découverte, 2013), rapporte ActuaLitté, qui publie les premières pages de la nouvelle parution. Les auteurs ont ainsi voulu de cet ouvrage un document riche, qui inscrit le parcours des populations maghrébines et orientales en France dans une dynamique de continuité et de métissage.

Parmi les contributeurs figurent des chercheurs, notamment binationaux, des auteurs et des universitaires, dont les travaux individuels portent sur des thématiques connexes, questionnant la diversité sous le prisme des sciences humaines et sociales, de la philosophie ou encore de l’Histoire, croisant les démarches et les méthodologies.