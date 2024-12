CAF Awards : Le Maroc domine la liste finale des nominés

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, jeudi, la liste finale des nominés dans les différentes catégories féminines et masculines, pour les CAF Awards de cette année.

Dans les nominés pour le joueur africain de l'année 2024 figure l'international marocain Achraf Hakimi, qui évolue au Paris Saint-Germain. Il est en lice avec Simon Adingra (Brighton), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Ademola Lookman (Atalanta) et Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns).

The race is intense, the votes are distributed evenly and we're in for ??? ????? ?????. ?



Ladies and gentlemen, your Men's Player of the Year ̶T̶o̶p̶ ̶3̶ Top 5. ?#CAFAwards2024 | @SSFootball pic.twitter.com/LSgVlAMpra — CAF_Online (@CAF_Online) December 12, 2024

Chez les femmes, Sanaa Messaoudi (AS FAR) qui joue avec l'équipe nationale féminine est nominée pour le titre de la joueuse de l'année, aux côtés de Barbra Banda (Zambie) et de Chiamaka Nnadozie (Nigéria).

Avec sa coéquipière en club Doha El Madani, Sanaa Messaoudi est en lice également pour le titre de la joueuse locale de l'année. Les autres nominées sont Habiba Sabry du club egyptien Masar et Chiamaka Cristabel Okwuchukwu de la formation nigériane Rivers Angels.

La CAF a nominé aussi la gardienne de but Khadija Er-rmichi (AS FAR), avec Chiamaka Nnadozie du Paris FC (Nigéria) et Andile Dlamini de Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

Mohamed Amine Alioua, entraîneur des FAR, est nominé pour le titre d'entraîneur féminin de l'année, aux côtés de la Marocaine Lamia Boumehdi pour le TP Mazembe (Congo), et Thinasonke Mbuli du Cape Town (Afrique du Sud).