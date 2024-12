Deux soldats des FAR morts dans l’explosion d’une mine au Sahara

Deux soldats des Forces armées royales (FAR) ont trouvé la mort ce jeudi 12 décembre dans l’explosion d’une mine au Sahara. Les deux militaires sont décédés lors d’une opération de déminage, menée régulièrement par les FAR dans la localité de Touizgui, indiquent les Forces armées royales dans un communiqué publié sur la plateforme X.

Il s'agit d'un territoire qui relève administrativement de la province d'Assa-Zag et du Conseil de la région Guelmim-Oued Noun. Un troisième soldat, blessé au cours de la déflagration de la mine, a été évacué vers l’hôpital militaire Moulay El Hassan à Guelmim, souligne la même source.

Les Forces armées royales «présentent leurs plus sincères condoléances et leur sympathie aux familles des deux défunts, demandant à Dieu Tout-Puissant de les accueillir en Sa Sainte miséricorde et de donner à leurs familles patience et réconfort, tout en priant pour le prompt rétablissement du soldat blessé».