Technopark Essaouira : un an au service de l’innovation et de l’entrepreneuriat local

Le Technopark Essaouira, cinquième site du réseau national après Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir, a célébré son premier anniversaire dans une ambiance festive et inspirante. L'événement, marqué par les interventions du gouverneur d'Essaouira, du président du conseil communal et de Mme Lamiae Benmakhlouf, directrice générale du Technopark, ainsi que par les témoignages de startuppers, a mis en lumière le rôle positif de cette structure dans le développement économique et numérique de la région.

Inauguré le 24 novembre 2023, le Technopark Essaouira a rapidement trouvé sa place dans l'écosystème entrepreneurial local. Avec un taux d'occupation de 50 % dès sa première année, il héberge actuellement neuf startups, générant 40 emplois directs. À l'horizon du premier trimestre 2025, il devrait atteindre près de 100 % de sa capacité, avec 19 startups installées.

Un rôle de catalyseur pour l'innovation

Mais le Technopark ne se limite pas à offrir des espaces de travail : il propose un accompagnement personnalisé, des formations, des activités de team building, ainsi qu'une connexion aux réseaux nationaux et internationaux. En un an, plus de 530 personnes ont bénéficié gratuitement des formations et événements organisés grâce au soutien de la province d'Essaouira.

Avec des initiatives ciblées comme le Digitup Center de l'EFE, dédié à la digitalisation des entreprises, le Technopark Essaouira se distingue par son impact dans des secteurs comme l'artisanat, le tourisme, la green tech et les énergies renouvelables. Parmi les moments phares de l'année écoulée figure le premier International Summit des Digital Nomads, qui a positionné Essaouira comme une destination prisée des travailleurs nomades.

Le Technopark a l'ambition d'être connecté et ouvert au monde, en particulier avec la diaspora marocaine. Essaouira, traversée par les alizés, est également au cœur de l'écosystème entrepreneurial national et international avec l'accueil de roadshows tels que Gitex Africa, BMCI Greentech Challenge, Digit PME, et E-markets Expo.

Un nouveau vent avec le Technopark

Pour célébrer son premier anniversaire, le Technopark Essaouira organise le hackathon E. NOV Artisanat, une compétition réunissant artisans, entrepreneurs et développeurs pour concevoir des solutions numériques adaptées au secteur de l'artisanat. Ce projet innovant témoigne de l'engagement du Technopark à faire de l'artisanat un levier de transformation digitale.

Avec une capacité d'accueil de 60 startups et TPE, et 35 espaces de coworking modulaires, le Technopark Essaouira se positionne comme un acteur clé du développement régional. À travers ses efforts, il contribue à créer un écosystème propice à l'innovation, tout en favorisant l'intégration des entrepreneurs locaux dans une économie globalisée.