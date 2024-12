Plus de 3,6 tonnes de cannabis saisies au port de Casablanca

Une opération conjointe des services de la Sûreté nationale et des douanes au port de Casablanca a permis de déjouer une tentative de trafic de 3 tonnes et 619 kilogrammes de chira (cannabis) via un conteneur de transport international qui se dirigeait vers un port européen.

Une source sécuritaire a expliqué que les procédures d’inspection, auxquelles a contribué la brigade cynotechnique de la police, ont permis de saisir les cargaisons de drogue à l’intérieur d’un conteneur de transport maritime, où elles étaient soigneusement dissimulées et emballées dans une cargaison de farine de poisson.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca poursuit ses recherches, sous la supervision du Parquet compétent, en vue de déterminer l’origine et la destination de la drogue saisie et d’identifier les exportateurs du conteneur saisi.