Tanger : Perpétuité et lourdes peines pour le meurtre d’un père de famille par ses proches

La chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Tanger a condamné, mardi, les membres d’une même famille à des peines allant de six ans de prison à la perpétuité, pour le meurtre de leur père dont le corps a été emmuré dans le domicile d’un proche. Selon Al3omk, le fils de la victime a écopé de la réclusion à vie, tandis que l’épouse va purger 25 ans de prison.

Dans le cadre de la même affaire, deux autres proches ont été condamnés à 20 ans de prison, tandis qu’un ami du fils de la victime a écopé de 6 ans. Les poursuites ont été intentées pour des faits de torture, non-assistance à personne en danger, dissimulation de traces du crime, entrave au cours de la justice, possession et trafic de drogue et meurtre avec préméditation.

Principal accusé, le fils a déclaré lors de son procès que tout avait commencé après qu’il découvert les pratiques de sorcellerie de son père. Il a dit avoir forcé ce dernier à prendre des calmants, en l’enfermant dans une pièce de la maison familiale, située au quartier Gourziana. Selon ses dires, il a découvert ensuite le corps sans vie.

Toujours lors du procès, l’accusé principal a ajouté avoir organisé une prière du défunt et enveloppé le corps du père dans un tapis, avant de l’emmurer dans la maison de son oncle à Tanja Balia. Plus tard, la dépouille a été découverte par hasard, au cours d’une enquête impliquant l’épouse et quatre de ses enfants dans des faits de trafic de drogues et de psychotropes.