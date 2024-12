L’ONMT s'allie à Norwegian pour relier Tanger à Copenhague

Bonne nouvelle pour le tourisme marocain qui nous vient de Norvège. L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a annoncé un partenariat avec la compagnie aérienne Norwegian. Cette collaboration permettra, dès mai 2025, le lancement d'une ligne aérienne directe entre Tanger et Copenhague. Ce développement marque une première pour Tanger, qui bénéficiera d'une connexion directe avec un aéroport scandinave stratégique.

Cette initiative prévoit un vol hebdomadaire pour la première saison, reliant ainsi la perle du Nord à la capitale danoise. Copenhague, principal hub de Norwegian, joue un rôle crucial pour les marchés nordiques et baltiques. Ce partenariat représente une étape majeure pour renforcer le tourisme marocain, en particulier en attirant des visiteurs du nord de l'Europe.

En plus de la nouvelle ligne Tanger-Copenhague, l'accord entre l'ONMT et Norwegian inclut la transition de certaines routes d'une programmation saisonnière à une programmation annuelle. Ainsi, la route Marrakech-Oslo sera désormais disponible toute l'année. Jusqu'à présent, Agadir et Marrakech étaient les principales destinations marocaines pour les touristes nordiques, grâce à des vols directs depuis ces marchés.

Le lancement de cette nouvelle liaison aérienne témoigne de l'intérêt croissant des marchés nord-européens pour le Maroc. Cet intérêt se matérialise par la signature de plusieurs accords stratégiques entre l'ONMT et des compagnies aériennes leaders dans la région, telles que Norwegian, SAS, Air Baltic et Flyplay.

Avec cette initiative, l'ONMT poursuit sa stratégie aérienne dans le cadre de son plan d'action «Light in Action». Ce plan vise à élargir la connectivité aérienne du Maroc avec des marchés lointains.