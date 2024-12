Sécurité : Le Maroc et la Belgique signent un plan d’action commun

Le directeur général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, a effectué, jeudi, une visite de travail en Belgique. Ce déplacement vise à renforcer les mécanismes de coopération commune dans divers domaines relatifs à l’action sécuritaire et de renseignement, souligne un communiqué du Pôle DGSN-DGST.

Le directeur général a eu des séances de travail avec le commissaire général de la Police fédérale belge, Eric Snoek. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur l’examen des défis et menaces sécuritaires émanant de groupes terroristes et de réseaux du crime organisé dans de nombreuses régions du monde, notamment au Sahel et au Sahara, au Moyen-Orient et en Europe.

Abdellatif Hammouchi et Eric Snoek ont signé un plan d’action commun, incluant un programme d’action bilatérale au titre de 2025-2026, en vue de consolider la coopération dans le domaine de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, de coordonner les efforts visant à traiter les données relatives au transit frontalier, de poursuivre les individus recherchés à l’échelle internationale, ainsi que de coopérer dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et les menaces terroristes ciblant les manifestations sportives.

Pour rappel, l’administratrice générale de la Sûreté de l’État belge, Mme Francisca Bostyn, a eu, le 25 novembre à Rabat, des entretiens avec Abdellatif Hammouchi.