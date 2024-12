Etude TIMSS 2023 : Les élèves du Maroc en bas du classement mondial en sciences

Les résultats de l'Étude internationale sur les tendances dans l'enseignement des mathématiques et des sciences (TIMSS) pour 2023 ont montré que les élèves marocains se classaient en bas de l'échelle, en termes d'excellence dans ces matières.

Le Maroc figure parmi les pays inclus régulièrement à cette étude, supervisée par l'Association internationale pour l'évaluation du rendement éducatif (IEA) depuis 1999 et menée tous les quatre ans pour mesurer le niveau des élèves dans ces domaines.

TIMSS 2023 évalue ainsi le niveau des apprennants, à travers des échantillons représentatifs pris parmi les élèves de quatrième et de huitième année dans le monde entier. Elle fournit également des données recueillies auprès de ces écoliers, des parents, des enseignants et des directeurs des établissements, outre des données sur les systèmes éducatifs nationaux et les programmes scolaires.

Concernant les mathématiques au niveau de la quatrième année, 58 pays et 5 zones de référence ont participé à l'étude. La plupart enregistrent obtenu des scores entre 400 et 600 points, tandis que les élèves marocains sont restés en-dessous de la moyenne, avec 393 points, se situant à 56e place.

Au niveau de la huitième année, 44 pays et 3 zones de référence ont été étudiés, la plupart des scores se situant entre 400 et 600 points. Parmi eux, le Maroc est également en-dessous de la moyenne, se classant avant-dernier (43e).

Par rapport aux sciences au niveau de la quatrième année, 58 pays et 5 zones de référence sont analysés, la plupart des scores restant encore entre 400 et 600 points. Les élèves marocains n'en enregistrent que 390, se plaçant ainsi à la 56e position.

Les pires résultats du Maroc en plus de 20 ans

Au niveau de la huitième année, les points de la plupart des 44 pays et 3 zones de référence varient aussi entre 400 et 600. Parmi eux, le Maroc totalise 327 points, dans l'avant-dernièce place du classement.

Expert en éducation et président de la Fondation Amaquen pour l'éducation de qualité, Abdennasser Naji a qualifié les résultats du Maroc de «catastrophiques». «Ce qui est effrayant, c'est que le pays a chuté de 67 points dans l'évaluation des sciences pour la huitième année, soit le pire résultat obtenu par les élèves marocains en plus de vingt ans», a-t-il écrit, sur ses réseaux sociaux.

Pour le spécialiste, «ce qui est encore plus alarmant, c'est le pourcentage d'élèves maîtrisant les compétences minimales en sciences, qui est passé au collège de 48% à seulement 18%, le pourcentage le plus bas enregistré parmi les pays participants et le plus faible jamais enregistré lors des participations marocaines précédentes».