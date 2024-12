Mohammed VI nomme Zouhair Chorfi, président de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité

Le roi Mohammed VI a ordonné, lors du conseil des ministres de ce mercredi, de se pencher sur une refonte des prérogatives de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité (ANRE), qui a vu le jour le 26 mai 2016 sous le gouvernement Benkirane.

Le souverain a exigé du gouvernement la mise en place de l'ANRE, indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal. La révision réclamée par le roi devrait porter sur un élargissement des attributions de l’ANRE pour englober, outre l’électricité, toutes les composantes du secteur de l’énergie, à savoir le gaz naturel, les énergies nouvelles telles que l’hydrogène et ses dérivés, ainsi que les domaines de production, de stockage, de transport et de distribution, afin d’être en phase avec le niveau de maturité que le secteur a atteint dans le pays, et en conformité avec les meilleures pratiques internationales dans ce domaine.

En attendant de voir l’opérationnalisation de ses instructions, le roi Mohammed VI a nommé, conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution et sur proposition du Chef du gouvernement, et à l’initiative de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Zouhair Chorfi, président de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité.

Chorfi avait occupé le poste de secrétaire général du ministère des Finances et de l’Économie.