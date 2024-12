Arabie saoudite : Macron couvre d’éloges les autoroutes de l’eau du Maroc

Le président français effectue, depuis mardi, une visite d'État en Arabie saoudite. En marge de ce déplacement, Emmanuel Macron a participé au sommet "One Water", organisé mercredi 3 décembre à Riyad. Dans une allocution, le chef d'État a salué l'expérience marocaine des autoroutes de l'eau, la qualifiant de «grande réussite».

«Le Maroc a pu mobiliser toutes les technologies et affronter les défis dans les régions rurales et les villes», a-t-il salué devant les participants du conclave, dont le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Ce n'est, d'ailleurs, pas la première fois que le président français loue publiquement la politique de gestion de l'eau du royaume. «Je veux ici saluer l'action résolue qui est la vôtre sur la question de l'eau et de l'adaptation. Je crois que peu de pays ont relevé ce défi avec autant d'ardeur, d'innovation et des autoroutes de l'eau», avait-il affirmé le 29 octobre à Rabat, dans son discours devant le Parlement marocain. «L'accès à l'eau, à l'eau potable, l'accès à l'irrigation durable sont indispensables, et le Maroc, à ce titre, a beaucoup à apprendre au reste du monde», avait ajouté le président français.