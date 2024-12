La FMPS lance un appel à candidatures pour l’obtention du label «Société Sportive» 2025

La Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) vient de lancer ce mardi matin un appel à candidatures pour l’obtention du label «Société Sportive» 2025. Le label, qui se veut un atout de la marque employeur, vise à «promouvoir la pratique de l’activité physique et sportive en milieu professionnel», a fait savoir un communiqué de la fédération.

Le label «Société Sportive» représente une marque de distinction mettant à l’honneur les entreprises qui encouragent leurs collaborateurs à faire du sport. Il a également pour objectif de mettre en lumière des initiatives et actions inspirantes réalisées par des entreprises en faveur du bien-être de leurs collaborateurs à travers le sport.

La FMPS a précisé que les candidatures pour le compte de 2025 sont ouvertes à «toutes les entreprises publiques ou privées opérant sur le territoire marocain ayant un minimum de 20 collaborateurs». Les organisations à but non lucratif employant plus de 20 salariés peuvent également postuler. Les candidatures sont ouvertes du 2 décembre 2024 au 13 janvier 2025 à travers le site internet de la FMPS : www.fmpsport.ma. Le label qui sera décerné à cette 2ème promotion d’entreprises sera valable jusqu’au 31 décembre 2025.

Les candidatures seront examinées par «un jury qui devra se baser sur un certain nombre de critères dont : organisation d’événements sportifs pour les collaborateurs, aménagement ou mise à disposition d'infrastructures sportives, campagnes de sensibilisation, participation au financement des droits d’accès aux salles de sport».