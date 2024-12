Meinhardt s’implante au Maroc pour renforcer sa présence en Afrique

Le groupe Meinhardt, leader mondial en ingénierie, urbanisme et conseil stratégique, a annoncé son implantation officielle au Maroc, marquant une étape clé dans sa stratégie de développement sur le continent africain. Cette décision reflète la volonté du groupe de contribuer à des projets durables et ambitieux alignés avec les priorités du Royaume et du continent.

Lors d’une conférence de presse tenue à Rabat, Omar Shahzad, CEO du groupe Meinhardt, a qualifié le Maroc de «hub stratégique essentiel pour l’ensemble du continent». Selon lui, cette implantation vise à tirer parti des opportunités offertes par le Royaume tout en explorant les marchés africains. Il a également affirmé que le groupe prévoit de collaborer avec les secteurs public et privé marocains pour développer des infrastructures favorisant la croissance économique et l’efficacité énergétique.

«Notre expertise mondiale, combinée au talent local, nous permettra de réaliser des projets transformateurs pour le Maroc et le continent africain», a déclaré Omar Shahzad.

Ehab Ibrahim, directeur général de la région MENA, a ajouté que le groupe vise également à transférer son savoir-faire en matière d’ingénierie et de technologies innovantes au Maroc, en transformant son bureau local en un hub majeur pour l’Afrique de l’Ouest.

En s’intégrant dans la vision stratégique «Maroc Vision 2030», Meinhardt s’engage à aligner ses projets sur les normes internationales tout en prenant en compte les spécificités locales. Son objectif est de contribuer activement au développement durable du Royaume, notamment dans les domaines de l’efficacité énergétique, de l’urbanisme intelligent et des projets résidentiels innovants.

Fondé en 1955, Meinhardt est présent dans plus de 60 pays et compte plus de 6 000 spécialistes.