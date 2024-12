Blé : La Russie renforce ses parts au marché marocain

Frappé par la sécheresse, le Maroc continue d'acheter du blé sur le marché russe. La Fédération nationale marocaine des commerçants de céréales et de légumineuses (FNCL) et l'Union russe des exportateurs et producteurs de céréales ont signé, le 29 novembre à Casablanca, un mémorandum visant à faciliter l'exportation des céréales russes vers le royaume, rapporte ce lundi 2 décembre un média moscovite.

«La Russie prévoit de fournir environ 1 million de tonnes au Maroc cette saison agricole et envisage d'augmenter ses approvisionnements à l'avenir à 1,5 million de tonnes», s’est félicité le président de l'Union russe des exportateurs et producteurs de céréales, Eduard Zernin. «Le mémorandum consolide les accords conclus cette saison entre les exportateurs de céréales russes et les négociants en céréales marocains, qui jouent le rôle d'importateurs et de distributeurs de blé auprès des meuniers locaux», a-t-il précisé.

Le Maroc est ainsi entré dans le top 10 des acheteurs de blé russe, souligne la même source.