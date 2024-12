Le Groupe Akdital inaugure un centre oncologique d’envergure à Benguérir

Le Groupe Akdital a ouvert le Centre International d'Oncologie de Benguérir, un établissement ultramoderne implanté au sein de la Health Care City, à proximité de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Avec un investissement de 226 millions de dirhams, ce centre de pointe marque une nouvelle étape dans la modernisation du secteur de la santé au Maroc.

Doté de 81 lits d'hospitalisation et employant plus de 160 collaborateurs, le centre propose une prise en charge complète des patients atteints de cancer. Il intègre un accélérateur de radiothérapie pour des traitements ciblés, 23 fauteuils de chimiothérapie, et un pôle de médecine nucléaire équipé d'un PET Scan, d'une gamma caméra et d'installations pour les traitements par iode radioactif.

Pour les interventions chirurgicales, six blocs opératoires modernes et 18 lits de soins intensifs sont disponibles, complétés par huit box de réanimation pour les situations critiques.

Le centre a été conçu pour offrir un parcours fluide et personnalisé, de l'admission à la sortie. Les patients bénéficient de diagnostics avancés grâce à un laboratoire d'analyses médicales et un service de radiologie complet, incluant IRM, scanner, mammographie et échographie. Un service d'urgence, opérationnel 24h/24 et 7j/7, garantit une prise en charge immédiate.

En s'implantant à Benguérir, le Centre International d'Oncologie s'inscrit dans une ambition plus large : faire de la région un hub d'excellence en matière de santé et d'innovation. Proche de l'UM6P, ce projet renforce les synergies entre recherche et soins de qualité.

Leader du secteur privé de la santé au Maroc, Akdital compte 31 établissements répartis dans 18 villes, avec une capacité totale de 3 610 lits et plus de 6 000 collaborateurs.