Corée : Un Marocain remporte la médaille d’or au Salon international des inventions de Séoul

L'inventeur marocain Fouad Faqiri a décroché, vendredi, la médaille d'or au Salon international des inventions de Séoul (SSIF), organisé dans la capitale coréenne du 27 au 30 novembre.

Lors de cet événement, M. Faqiri a également reçu un prix honorifique de "Citizen Innovation", une alliance singapourienne œuvrant pour la valorisation des innovateurs, ainsi que le titre "Innovation Icon" décerné par le ministère malaisien de la Défense.

Le projet marocain primé, unique représentant africain au salon de Séoul, concerne un dispositif générant de l'énergie électrique propre, qui offrirait un rendement supérieur à celui des technologies solaires et éoliennes. Cette invention a été brevetée le 30 novembre 2023.

Modulable en différentes tailles, cet appareil, dont les prototypes seront prochainement développés, est capable de convertir l'énergie gravitationnelle et magnétique en énergie mécanique, qui est ensuite transformée en énergie électrique verte et durable. Ce projet a l'ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60 % à 70 % au cours des 20 prochaines années.

Dans une déclaration, M. Faqiri a exprimé sa profonde fierté pour cette nouvelle distinction, la cinquième en 2024, ainsi que pour le fait de représenter le Maroc lors des forums scientifiques internationaux. Il a rappelé que son invention a été reconnue internationalement, notamment au Moyen-Orient lors de l'exposition internationale des inventions au Koweït, au Salon de Genève et au Salon international des inventions de Tokyo, où il a remporté la médaille d'or et le grand prix. Cette invention a également été primée lors de la 9ème édition du Salon international des inventions, organisée du 2 au 6 octobre à Adana, en Turquie.

Le SSIF a réuni plus de 400 inventeurs, principalement de Corée, de Chine et d'autres pays d'Asie de l'Est, avec la participation de délégations arabes, notamment de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.