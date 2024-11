La règle «mariage sans photos», une tendance croissante au Maroc

Au Maroc, le secteur des services de mariage, qui occupe une place importante au sein de la société, essaie de s'adapter à l'évolution de la technologie. Les professionnels opérant dans ce secteur adaptent leurs services aux nouvelles aspirations et demandes de leurs clients, futurs mariés. L'une de ces demandes est la règle «pas de photos» récemment apparue sur le marché.

Bien que nouvelle dans notre société et lors des mariages marocains, cette interdiction est de plus en plus demandée par les couples souhaitant célébrer leur mariage. Dans le nord du Maroc, une région connue pour ses mariages et fêtes réservés aux femmes ou aux hommes, l'interdiction de photos a gagné en popularité.

Une «police des mariages» entièrement féminine

Une «équipe de surveillance» entièrement féminine basée à Martil a décidé de répondre à cette demande lors des mariages, des fiançailles et d'autres cérémonies. Leur groupe, Firkat al Amal (Le Groupe de l'Espoir), a été créé à la suite d'une vision partagée.

«L'idée m'est venue lorsque ma fille se mariait», a déclaré Zakia Ziane, la responsable du groupe, à Yabiladi. «Je ne voulais pas que les invités prennent des photos pendant le mariage, et j'ai engagé des personnes pour faire respecter cette règle, et j'ai trouvé l'idée idéale», se souvient-elle.

Puis Zakia et d'autres femmes de sa famille ont décidé de se lancer. «Cela a commencé comme une blague», a plaisanté la mère. Mais c'est devenu un véritable emploi pour elle, sa belle-sœur et de nombreuses autres femmes de sa famille, créant l'un des rares groupes de «police des mariages» au Maroc.

Pour Zakia, leur groupe est venu combler un vide et trouver une solution à un problème dont souffrent de nombreuses femmes : la vie privée. «Nous étions gênées par les gens qui prenaient des photos des autres lors des mariages», a-t-elle expliqué. «Nous étions invitées à un événement familial, comme un mariage ou une fête de fiançailles, et nous remarquions que certains invités prenaient des photos de la mariée mais aussi des invités», a-t-elle détaillé.

Ce qu'elle trouve «agaçant», c'est que ces photos sont ensuite partagées avec des inconnus et parfois même sur les réseaux sociaux. «Cela porte atteinte à la vie privée des invités, surtout ceux qui portent des voiles ou niqabs. C'est parce qu'ils peuvent se sentir plus à l'aise sans porter le hijab dans un environnement réservé aux femmes», a expliqué Zakia.

Faire respecter fermement mais gentiment la règle «pas de photos»

Opérant depuis juillet 2023, Zakia et son équipe veillent à rester reconnaissables lorsqu'elles sont engagées pour faire respecter la règle «pas de photos». «Nous portons un uniforme spécial, avec des badges», a déclaré Zakia, partageant des photos de son équipe vêtue de costumes féminins avec un badge de type policier indiquant «pas de photos» sur le bras.

Une fois sur place, l'équipe se disperse, l'une gardant la mariée et les autres dispersées dans les lieux de mariage pour détecter toute infraction. Mais lorsque les règles sont enfreintes, Zakia et son équipe essaient de gérer la situation gentiment mais fermement.

«Nous veillons à approcher les invités de manière polie», a-t-elle insisté. «Les invités peuvent être un peu ennuyés par la règle ; ils ne comprennent pas que nous agissons selon les instructions des mariés», a-t-elle ajouté.

Mais les règles sont les règles pour Zakia. Lorsqu'un invité refuse de se conformer à la règle, l'équipe utilise le dialogue. «Parfois, nous avons des invités qui se fâchent et disent : "Non, la mariée est ma cousine ou ma nièce, et je veux prendre des photos." Mais nous insistons, gentiment, et essayons de les convaincre sans causer de problème, et la plupart du temps, ils acceptent», a-t-elle expliqué.

Lorsque certains invités, conscients de la règle, prennent discrètement une photo, Zakia et son équipe doivent réagir rapidement. «Nous leur rappelons la règle et leur demandons de nous montrer leur téléphone et de supprimer la photo ou la vidéo», a-t-elle déclaré fermement.

Bien que la plupart des invités respectent l'interdiction de photo, étant donné la notoriété de la pratique dans la région, Zakia se souvient d'un incident survenu lors d'un mariage. «Une fois, nous avons eu une femme qui a insisté pour prendre des photos. Nous avons essayé de parlementer avec elle. Quand nous n'avons pas pu la convaincre, nous avons informé le frère de la mariée, qui lui a donné un ultimatum : soit elle arrêtait de prendre des photos, soit elle quittait les lieux. Finalement, elle est partie !»

Un nouveau revenu

En plus du nouveau concept, ce travail a donné à Zakia et à son groupe entièrement féminin une chance de gagner leur vie et de subvenir aux besoins de leurs familles. Auparavant femmes au foyer, les membres du groupe Amal ont effectivement pu assurer leur autonomisation financière grâce à ce service en pleine croissance.

«Nous étions quatre au départ, mais maintenant nous nous développons en fonction de la demande et de la taille du lieu de mariage. Nous avons embauché de nouveaux membres pour aider également d'autres femmes à soutenir financièrement leurs familles», a déclaré fièrement Zakia.

Le groupe est maintenant demandé dans d'autres régions du royaume. «Nous avons eu des missions à Fès, Meknès, Casablanca, et même Agadir», a-t-elle ajouté.

Alors qu'elle gagne en popularité au Maroc, l'interdiction de photo lors des mariages s'est également répandue parmi les Marocains vivant à l'étranger, certains distribuant même des housses de téléphone spéciales aux invités pour les empêcher de prendre des photos et des vidéos.