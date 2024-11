Hard discount au Maroc : Kazyon à l’assaut de BIM

Dans une entrevue accordée au magazine Challenge, Mohamed Benmezouara, PDG de Kazyon, a annoncé que l’enseigne de distribution égyptienne ambitionne d’ouvrir 150 nouveaux magasins au cours de sa deuxième année.

Initiée avec 116 points de vente, l’expansion rapide du réseau de distribution de l’enseigne tire parti d’un «modèle opérationnel rigoureux et optimisé qui permet de réduire les délais et assurer une qualité constante dans chaque point de vente», souligne le PDG.

Le Hard Discounter a prévu une enveloppe d'investissement de 144 millions de dollars sur les quatre premières années. Il capitalise sur une chaîne d’approvisionnement «optimisée» en mesure de concurrencer l’enseigne turque Bim Store.

Pour le PDG de Kazyon, les défis qui guettent la grande distribution au pays sont multiples. La flambée des coûts des matières premières et des fluctuations économiques empiète, dit-il, sur des marges de bénéfices déjà réduites. Pour y faire face, le Hard Discounter a réajusté sa tactique managériale : «En réduisant les coûts de structure et en adoptant une approche visant à éviter toutes charges superflues, nous parvenons à générer des revenus respectables en étant la destination la plus intéressante du marché pour nos clients.»