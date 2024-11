Maroc - Pays-Bas : Le Café Littéraire du NIMAR met à l’honneur Chafina Bendahman

L’Institut néerlandais au Maroc (NIMAR), en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), organise la deuxième édition de sa série mensuelle Café Littéraire, dédiée aux écrivains néerlando-marocains. La rencontre se tiendra le mercredi 27 novembre 2024 à 18h00, au Café La Scène, à Rabat.

Cette édition accueillera Chafina Bendahman, autrice et entrepreneure culturelle, connue pour ses initiatives visant à valoriser des récits inclusifs et méconnus. Fondatrice de ROSE Stories, une plateforme artistique qui, depuis 2014, met en lumière des talents biculturels à travers le théâtre, le cinéma et la littérature, elle s’engage en faveur de la diversité et de l’inclusion dans les arts. Parmi ses projets phares figurent Milk & Dates et Histoires du soir pour filles rebelles – 100 femmes néerlandaises extraordinaires, des œuvres qui tissent des ponts entre les cultures et invitent à la réflexion.

Scénariste de formation, Chafina Bendahman a également contribué à plusieurs émissions néerlandaises populaires comme Kassa! et De Wereld Draait Door. Ses travaux littéraires, appréciés tant aux Pays-Bas qu’au Maroc, font d’elle une figure clé du dialogue interculturel. Lors de cette rencontre, elle partagera son expérience et abordera les enjeux de la diversité et de l’inclusion dans le secteur culturel.

Cette initiative du NIMAR et du CCME illustre leur volonté commune de promouvoir les contributions culturelles de la diaspora marocaine. Le Café Littéraire est gratuit et ouvert à tous les passionnés de littérature.