Enseignement : Akhannouch préside une réunion sur la Feuille de route 2022-2026

Le chef du gouvernement a présidé, mercredi à Rabat, une réunion de la Commission ministérielle chargée du pilotage de la réforme du système de l’Éducation nationale et du Préscolaire. La rencontre a été consacrée au suivi de la mise en œuvre des différents projets de la feuille de route pour la réforme du système de l’éducation nationale 2022-2026.

Dans une allocution, Aziz Akhannouch «s’est félicité de la cadence de la mise en œuvre de la feuille de route, qui est à même de rehausser le niveau de l’école publique et de renforcer son attractivité», indique la présidence de l’exécutif dans un communiqué.

Le chef de l’exécutif «a salué le rôle du corps enseignant et sa motivation tout au long de son cursus professionnel en cohérence avec les dispositions du programme gouvernemental», souligne la même source. Ont pris part à la réunion la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, et le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Le budget global dédié au département de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports est passé de 62 milliards de dirhams en 2021 à 91 milliards de dirhams dans le projet de loi de finances 2025, soit une évolution de plus de 45 %, affirme la même source.