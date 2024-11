Après la suspension de ses relations avec la «RASD», le Panama et le Maroc se concertent

Cinq jours après la suspension par le Panama de sa reconnaissance de la «République arabe sahraouie diplomatique (RASD)», le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a eu mercredi une visioconférence avec son homologue, Javier Eduardo Martinez-Acha Vasquez. Le chef de la diplomatie panaméenne a réitéré à son homologue marocain la décision de son pays de suspendre ses relations avec la «RASD».

Une décision qui contribuera activement à la recherche d’une solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain, dans le cadre des paramètres établis par la dernière résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU, a-t-il expliqué. Le Panama commencera, le 1er janvier 2025, son mandat en tant que membre non-permanent de l’instance exécutive de l’ONU.

Vasquez a exprimé, au nom du gouvernement et du peuple panaméens, sa haute estime pour le Message Royal adressé au Président de la République, José Raul Mulino.

Les deux ministres ont affirmé, dans une déclaration conjointe, la volonté du Maroc et du Panama d’accroître le commerce bilatéral et de développer un partenariat économique dynamique fondé sur le commerce et l’investissement.

Dans ce sens, les deux ministres ont convenu de promouvoir l’échange d’expériences dans divers domaines, notamment dans le développement vert, la transition énergétique, la diversification de la matrice énergétique, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la pêche, la gestion des ressources en eau, le tourisme, la santé et les infrastructures portuaires.

Les deux ministres ont également procédé à un échange de vues sur les menaces terroristes régionales et internationales et ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé transnational et l’immigration clandestine.

Ils ont convenu de la signature d’une Feuille de Route de Coopération devant structurer, de manière opérationnelle et concrète, les axes et activités de coopération.