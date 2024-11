Rapprochent Maroc-Iran : Rencontre des chefs de la diplomatie algérienne et iranienne au Portugal

Alors que le Maroc et l’Iran ont initié un rapprochement, Alger poursuit ses contacts avec Téhéran pour contrer une éventuelle reprise des relations qui se ferait aux dépens du Polisario. La 10e édition du Forum de l'Alliance Mondiale des Civilisations, tenue hier à Cascais au Portugal, a donné l’occasion au ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, de rencontrer son homologue iranien, Abbas Araghchi.

«Les deux ministres ont discuté de l’état actuel des relations bilatérales et ont exploré les moyens de renforcer les liens dans divers domaines, notamment la coopération économique, commerciale, culturelle et diplomatique», indique la diplomatie iranienne dans un communiqué. «Ils ont également échangé leurs points de vue sur les développements en cours en Asie occidentale, en particulier la poursuite du génocide à Gaza et les agressions du régime sioniste contre le Liban», précise la même source.

De son côté, Ahmed Attaf a mis l’accent sur «l’importance de renforcer les relations bilatérales entre l’Algérie et l’Iran et a plaidé pour une plus grande coordination et collaboration entre les nations islamiques pour faire face aux politiques expansionnistes du régime sioniste», indique le ministère iranien des Affaires étrangères.

Si le conflit israélo-palestinien est mentionné, le communiqué publié par Téhéran a fait l’impasse sur la question du Sahara occidental. Ce dossier a été également ignoré par le ministère iranien, dans son intervention du lundi 26 novembre par visioconférence, à la réunion du «Groupe des amis de la défense de la charte des Nations unies», créé en avril 2021.

Cette rencontre au Portugal intervient moins d'une semaine après l’échange téléphonique entre les deux chefs de diplomatie et quarante-huit heures après la réunion, à Alger, entre Ahmed Attaf et le président de la Commission de la sécurité et de la politique étrangère de l’institution législative iranienne, Ibrahim Azizi.

Étonnamment, la diplomatie algérienne n’a pas encore communiqué, par voie de presse ou sur les réseaux sociaux, sur les entretiens entre Ahmed Attaf et Abbas Araghchi.