Le roi Mohammed VI, le prince héritier Moulay Hassan et la princesse Lalla Khadija ont été aperçus en train de se promener tranquillement à Paris, en France. Des photos du souverain et de ses enfants sont devenues virales ce mardi, capturant un moment familial intime lors de leur balade dans les rues parisiennes.

Selon l'hebdomadaire français Point de Vue, spécialisé dans les actualités royales, les photos datent du 18 novembre. Comme «tout parent désireux de faire plaisir à ses enfants», note également le magazine, le roi Mohammed VI a accompagné ses enfants pour une virée shopping autour de la rue du Bac, dans le chic 7e arrondissement de Paris.

Une des images montre le roi Mohammed VI ajustant l'écharpe de Lalla Khadija dans un tendre moment père-fille. Une autre photo capture le prince Moulay Hassan pointant vers l'appareil photo, tandis qu'une troisième le montre prenant un selfie avec son père et sa sœur.

Le trio était habillé de manière décontractée, adapté au temps frais parisien. Le roi Mohammed VI portait un jean stylé de la marque Who Decides War des designers américains Everard Best et Tela D'Amore Best. La marque est renommée pour son artisanat complexe, l'usure experte des vêtements et la teinture à la main en plusieurs phases, avec une attention méticuleuse aux détails.