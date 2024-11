Achraf Fayda prend la tête de l’ONMT

Achraf Fayad et Fatim-Zahra Ammor / Ph. ONMT

Achraf Fayda a été officiellement installé, lundi 25 novembre à Rabat, en tant que Directeur Général de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT). La cérémonie s'est tenue en présence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, ainsi que de plusieurs cadres et responsables de l'Office.

Saluant le parcours de M. Fayda, la ministre a souligné que son expérience au sein de grandes multinationales représente un atout majeur pour mener à bien les ambitions de l'ONMT. Parmi ces objectifs figure la place du Maroc dans le Top 15 des destinations touristiques mondiales, en ligne avec la feuille de route stratégique du secteur. Mme Ammor a également mis en avant les compétences de M. Fayda en stratégie marketing, gestion commerciale et management, des qualités essentielles pour relever les défis d'une industrie en constante évolution.

Dans son discours, Achraf Fayda a exprimé sa gratitude envers la ministre pour sa confiance et a salué le professionnalisme des équipes de l'ONMT. Il a réaffirmé son ambition de hisser la destination Maroc à un niveau d'excellence et d'innovation, tout en consolidant ses acquis sur la scène internationale.

La cérémonie a vu la participation de Mohammed Msellek, Secrétaire général du ministère, ainsi que des directeurs et chefs de départements de l'ONMT, témoins d'un passage de relais symbolique pour le secteur touristique national.