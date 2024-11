Ahmed Spins, le fils Akhannouch sur la scène de Coachella 2025 en Californie

DJ Ahmed Akhannouch, le fils du Premier ministre Aziz Akhannouch, participera à la prochaine édition du Coachella Festival 2025, faisant de lui le seul artiste marocain dans cet événement musical de premier plan, qui aura lieu en avril prochain en Californie, aux États-Unis.

Ahmed, connu sous le nom de «Spins», en participant à ce festival, se produira sur la même scène aux côtés de stars internationales de renom telles que Lady Gaga, Missy Elliott, Benson Boone, Travis Scott, etc.

Le Coachella Festival est considéré comme l'un des événements musicaux et artistiques les plus importants à l'international, attirant chaque année les artistes les plus célèbres et des amateurs de musique du monde entier.