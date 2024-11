Maroc : Un touriste belge disparaît près de Taghazout

Un touriste belge a disparu pendant ses vacances au Maroc, a révélé sa famille la semaine dernière dans un appel sur les réseaux sociaux.

Les autorités locales de Tamri, une petite ville côtière près d'Agadir, recherchent Dries De Graeve, 29 ans, originaire de Gand, dans le nord-ouest de la Belgique. Le jeune homme était en vacances avec deux de ses amis depuis le 12 novembre, selon le quotidien flamand De Standaard.

De Graeve a disparu le matin du mardi 18 novembre. «Il a dû partir pendant que nous dormions», ont écrit ses amis sur les réseaux sociaux.

«Ce n'est pas sa façon habituelle de faire les choses», a écrit sa sœur Kaat dans un post Facebook. Elle a déclaré que tant la police locale que les autorités belges le recherchent activement.

Le dernier signal de son téléphone portable a été détecté le 20 novembre, a ajouté la même source. De Graeve a été vu pour la dernière fois à Taghazout, un village voisin, le même jour. Il portait un T-shirt blanc et un pantalon noir. Il mesure environ 1,85 mètre, a les cheveux noirs et bouclés courts et les yeux marron clair, précisent les enquêteurs.

«L'enquête est menée par la police au Maroc, mais il y a une coopération pour retrouver le garçon», a déclaré le bureau du procureur public belge.

«L'Unité des personnes disparues est informée et en contact avec la police marocaine via l'officier de liaison de la police fédérale. L'unité tient la famille informée et est prête à aider si le Maroc a des questions ou des demandes pour mener une enquête ici», a-t-il conclu.