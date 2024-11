Taznakht : Clôture en beauté pour le Festival du tapis d’Aït Ouaouzguit

La 7ᵉ édition du Festival du tapis d’Aït Ouaouzguit s’est achevée dimanche à Taznakht, dans la province de Ouarzazate. Organisé par la Chambre de l’Artisanat de Drâa-Tafilalet, en partenariat avec plusieurs institutions locales, cet événement, tenu du 20 au 24 novembre, a célébré le tapis en tant qu’héritage culturel et levier de développement économique et social.

Avec plus de 60 000 visiteurs et 150 exposants, dont 80 % de tisserandes, le festival a renforcé la notoriété du tapis d’Aït Ouaouzguit, fleuron de l’artisanat marocain. L’exposition a également réuni des coopératives venues de tout le Maroc, stimulant l’économie locale avec une augmentation du chiffre d’affaires des commerçants de plus de 100 %.

Outre les stands, l’événement a proposé sept sessions de formation, des visites pédagogiques, et un riche programme artistique qui a attiré 20 000 spectateurs. Des artistes tels que Fatima Tabaamrant et des groupes locaux ont animé des soirées mêlant poésie amazighe, musique et danses d’Ahwach.