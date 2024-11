Le Maroc va lancer les premiers appels d'offres pour la construction du gazoduc avec le Nigeria

Le Maroc compte lancer les premiers appels d'offres pour la construction des phases initiales du projet de gazoduc avec le Nigeria l'année prochaine, selon la plateforme Asharq, basée sur le «Plan d'Action 2025» émis par l'Office National des Hydrocarbures et des Mines.

Le projet s'étend sur 16 pays africains sur la côte atlantique, en partant du Nigeria et en atteignant le Maroc, où le gazoduc sera connecté au réseau gazier maroco-européen et au réseau gazier européen. La capacité maximale du projet devrait atteindre 30 milliards de mètres cubes de gaz par an.

La première phase du projet couvrira trois pays : le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. L'année prochaine, des accords relatifs au transport de gaz seront signés, des appels d'offres pour la construction du gazoduc seront lancés, et une entreprise privée sera créée pour gérer le projet dans les domaines de la construction, de l'exploitation et de la maintenance, selon le document.

Le projet a réalisé des progrès significatifs en dépassant des étapes critiques, y compris la réalisation d'études détaillées, la détermination du tracé et la préparation d'études économiques, qui ont confirmé la faisabilité économique et stratégique du projet.