Inondations de Valence : L’élan de solidarité d’un barbier marocain madrilène pour les sinistrés

Aider les autres est devenu la mission d'une vie pour Abdelhamid Ait Tchine, un homme avec une force de caractère qui lui a permis d'affronter les défis de la vie. Coiffeur basé à Madrid, Abdelhamid, Hamid pour ses amis, a tout naturellement tendu la main lorsqu'il a vu les inondations dévastatrices dans la province de Valence, dans l'est de l'Espagne. Les inondations ont fait plus de 200 morts et détruit des infrastructures critiques.

Début novembre, Hamid, accompagné de son frère et de ses collègues, a emballé ses outils et s'est rendu dans la province sinistrée pour offrir son aide. «Après les inondations, j'ai décidé d'aller à Valence pour une initiative : offrir de la nourriture, du nettoyage et des coupes de cheveux gratuitement», a déclaré Hamid à Yabiladi.

Une fois à Valence, Hamid et son équipe se sont contentés d'installer leur matériel et attendu les clients. «Nous savions que lors de telles catastrophes, la dernière chose à laquelle on pense est de se couper les cheveux, mais c'était plus qu'une simple coupe de cheveux que nous offrions—c'était une sorte de 'thérapie'», a-t-il expliqué.

Des coupes de cheveux gratuites et des connexions sincères

En effet, les gens ont commencé à arriver, non seulement pour les coupes de cheveux gratuites mais aussi pour ouvrir leur cœur. Dans une vidéo devenue virale, partagée par Hamid sur les réseaux sociaux, un survivant des inondations a fondu en larmes en s'asseyant dans le fauteuil de Hamid.

L'homme, visiblement ému, a embrassé Hamid et son équipe, pleurant la dévastation dans sa ville natale et exprimant sa gratitude pour leur geste attentionné. «Cet homme dans la vidéo avait le cœur brisé. Il avait tout perdu—son argent, sa maison, et peut-être sa voiture», se souvient Hamid.

«Les gens venaient non seulement pour se faire couper les cheveux mais, plus important encore, pour parler. Ils avaient besoin d'exprimer leurs sentiments, et cela les faisait se sentir mieux.» Hamid

Hamid était particulièrement fier de voir d'autres Marocains à Valence s'engager dans des initiatives sincères pour aider les victimes. «Nous n'étions pas les seuls. À Valence, nous avons vu des Marocains qui nous ont vraiment rendus fiers—certains distribuaient des tacos, tandis que d'autres offraient des chfenj faits maison (beignets marocains, ndlr)», a déclaré Hamid.

Offrir des coupes de cheveux gratuites à ceux dans le besoin n'est pas nouveau pour Hamid, qui possède un salon de coiffure à Madrid. Au fil des ans, il a organisé de nombreuses initiatives, notamment en offrant des coupes de cheveux aux sans-abri, aux personnes âgées dans les maisons de retraite, et en distribuant des masques pendant la pandémie de COVID-19.

Pourtant, le parcours de Hamid vers le succès n'a pas été facile. En 2004, il est arrivé en Espagne en tant que mineur non accompagné vulnérable. «J'avais seulement 15 ans», a déclaré le coiffeur né à Casablanca, qui a choisi de ne pas partager les détails de sa migration irrégulière pour éviter d'encourager d'autres adolescents à prendre le même risque.

Hamid a d'abord été placé dans un centre pour mineurs migrants à Cuenca, une ville de Castille-La Manche. Bien que rebelle et enclin à fuir le centre, Hamid a trouvé sa voie grâce à la directrice du centre.

«La directrice voulait que je reste et m'a demandé ce que j'aimais le plus. Je lui ai dit que j'aimais couper et coiffer les cheveux, et elle m'a aidé», se souvient Hamid.

Avec son soutien, Hamid s'est inscrit dans une académie de coiffure et de beauté, obtenant finalement un emploi dans un salon de coiffure local. Son dévouement et son talent lui ont rapidement valu une réputation à Cuenca. Cependant, comme beaucoup de personnes en 2008, Hamid a perdu son emploi lors de la crise économique, ce qui l'a poussé à ouvrir son propre salon de coiffure.

Après des années de travail acharné à Cuenca, Hamid a cherché de meilleures opportunités et a déménagé à Madrid pour ouvrir son salon. Il se prépare même à ouvrir un deuxième, avec l'ambition de soutenir de jeunes marocains comme lui pour qu'ils deviennent coiffeurs.