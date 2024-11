Maroc 7,58 MDH d’amende pour Viatris, fusion entre Mylan et Pfizer

Le géant pharmaceutique américain Viatris Inc. a été condamné à une amende de 7,58 millions de dirhams (environ 760 000 dollars) par le Conseil de la concurrence marocain pour ne pas avoir respecté l’obligation de notification concernant sa fusion, ont indiqué jeudi deux sources officielles à l'agence de presse Reuters.

Viatris a été créé en 2020 suite à la fusion entre Mylan, qui dispose d’une filiale au Maroc, et la division Upjohn de Pfizer. L’amende, équivalente à 2,5 % du chiffre d’affaires de Viatris au Maroc pour l’année précédente, a déjà été versée au Trésor public, selon les mêmes sources.

L’entreprise a choisi de ne pas contester la décision, ont précisé les sources sous couvert d’anonymat.

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence prévoit d’examiner d’autres fusions non signalées. Parmi les cas potentiels figurent la joint-venture entre le groupe OCP, leader des phosphates et engrais, et Fertinagro Biotech, ainsi que le rachat des activités de Whirlpool au Moyen-Orient et en Afrique du Nord par le fabricant turc d’électroménagers Arcelik, ont ajouté les sources.

Interrogé par Reuters, OCP a déclaré avoir entrepris «toutes les diligences nécessaires» et respecter l’ensemble des exigences légales et réglementaires, y compris celles liées au droit de la concurrence. Arcelik n’a pas encore répondu aux demandes de commentaire.