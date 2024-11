BANK OF AFRICA lance sa nouvelle Filière Privée pour une expérience client exclusive

BANK OF AFRICA a dévoilé sa nouvelle Filière Privée lors d’un événement exclusif organisé à l’hôtel Royal Mansour de Casablanca. Cette initiative marque une étape clé dans le renforcement de son engagement envers sa clientèle haut de gamme, en proposant une approche axée sur la proximité, la personnalisation et l’expertise.

Avec une organisation repensée autour de Directeurs Clientèle Privée Régionaux et de Private Bankers, la Filière Privée offre un accompagnement sur mesure et global, adapté aux besoins spécifiques des clients privilégiés. Pour compléter cette démarche, des Espaces Privés, conçus comme des lieux raffinés et discrets, ont été ouverts dans plusieurs régions du Maroc.

BANK OF AFRICA mise également sur des solutions innovantes et des cartes prestigieuses, telles que l’INFINITE PAY & FLY RAM et la Mastercard World Elite, offrant des services exclusifs : accès aux lounges d’aéroports, assistance premium et conciergerie privée.

Cette réorganisation reflète la volonté de la banque de construire des relations durables avec ses clients d’exception, en alliant excellence et innovation.