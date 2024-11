Deux morts dans le crash d’un avion léger à l’aéroport Benslimane

Un terrible crash d'avion s'est produit ce jeudi matin à l'aéroport de Benslimane. Selon Le360, un petit avion relevant du centre de formation de la Royal Air Force (RAF) s'est écrasé lors du décollage vers 10 heures, provoquant 2 morts.

Il s'agit du Diamond Aircraft DA42 (avion bimoteur), l'appareil est destiné à la formation des pilotes de lignes des compagnies nationales de transport aérien. À bord de l'appareil, deux personnes, un instructeur et son élève, ont malheureusement perdu la vie. La cause de l'accident n'est pas connue. La Gendarmerie Royale a diligenté une enquête, en coordination avec le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'aviation civile (BEA).

La formation indiquée comprend deux phases. La première, qui se déroule sur la base ERA de Marrakech, comprend trois mois de formation militaire axée sur «la discipline, la rigueur, le patriotisme et la responsabilité», suivis de 15 mois de formation aéronautique théorique. La deuxième phase, sur la base de Benslimane, est consacrée à la formation pratique, comprenant des séances de simulation et des sorties sur des avions DA10 (monomoteur) et DA42 (bimoteur), sur une période de 24 mois.

Pour rappel, un décret signé en août 2020 entre le ministère de la Défense nationale et la Royal Air Maroc (RAM) permet à l'École royale d'aviation (ERA) de former des pilotes de ligne au sein des compagnies nationales.